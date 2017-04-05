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НБУ у березні сплатив 16 млн дол. на користь МВФ

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Платежі Національного банку України на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.

"З резервів на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 582,1 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з них 541,5 млн дол. США спрямували на обслуговування за облігаціями зовнішньої державної позики і обслуговування за ОВДП, деномінованими у валюті.

"Платежі Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16,0 млн дол. США", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні зменшилися на 2,2%.

Також нагадаємо, НБУ в березні купив 128,3 млн дол. для поповнення міжнародних резервів.

Українські Національні Новини

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