НБУ у березні сплатив 16 млн дол. на користь МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Платежі Національного банку України на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.
"З резервів на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 582,1 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з них 541,5 млн дол. США спрямували на обслуговування за облігаціями зовнішньої державної позики і обслуговування за ОВДП, деномінованими у валюті.
"Платежі Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у березні становили 16,0 млн дол. США", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні зменшилися на 2,2%.
Також нагадаємо, НБУ в березні купив 128,3 млн дол. для поповнення міжнародних резервів.