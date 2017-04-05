НБУ в марте уплатил 16 млн долл. в пользу МВФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53516 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105444 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162382 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113503 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104921 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155336 просмотра

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НБУ в марте уплатил 16 млн долл. в пользу МВФ

НБУ в марте уплатил 16 млн долл. в пользу МВФ

Киев  •  УНН

 • 15136 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Платежи Национального банка Украины в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.

"С резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 582,1 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из них 541,5 млн долл. США направили на обслуживание по облигациям внешнего государственного займа и обслуживание по ОВГЗ, деноминированных в валюте.

"Платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16,0 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.

Также напомним, НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов.

Украинские Национальные Новости

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