НБУ в марте уплатил 16 млн долл. в пользу МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Платежи Национального банка Украины в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.
"С резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 582,1 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из них 541,5 млн долл. США направили на обслуживание по облигациям внешнего государственного займа и обслуживание по ОВГЗ, деноминированных в валюте.
"Платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда в марте составили 16,0 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.
Также напомним, НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов.