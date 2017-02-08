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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46042 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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НБУ спростував інформацію прем'єра В.Гройсмана про зростання робочих місць у 2017 році - С.Арбузов

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов виявив суттєві протиріччя між тим, що заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і тими прогнозами, які робить Нацбанк щодо збільшення робочих місць у 2017 році. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає УНН.

НБУ спростував інформацію прем'єра В.Гройсмана про зростання робочих місць у 2017 році - С.Арбузов

“Прем’єр-міністр Володимир Гройсман: “Підвищення мінімальної зарплати призведе до збільшення кількості і якості робочих місць”.

НБУ: “Загальна чисельність працівників офіційного сектора економіки в 2017 році скоротиться на 9% в порівнянні з 2016 роком. Внесок скорочення за рахунок підвищення МЗП складе 5,4 п.п. (або близько 630 тис. чоловік)”.

“Було б здорово, якби Верховна Рада прийняла якусь постанову і пояснила українцям, кому з представників влади можна вірити, а кому не можна”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

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