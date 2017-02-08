НБУ опроверг информацию премьера В.Гройсмана о росте рабочих мест в 2017 году - С.Арбузов

"Премьер-министр Владимир Гройсман: "Повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению количества и качества рабочих мест".

НБУ: "Общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)".

"Было бы здорово, если бы Верховная Рада приняла какое-то постановление и объяснила украинцам, кому из представителей власти можно верить, а кому нельзя", - отметил он.