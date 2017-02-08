НБУ опроверг информацию премьера В.Гройсмана о росте рабочих мест в 2017 году - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов обнаружил существенные противоречия между тем, что заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман и теми прогнозами, которые делает Нацбанк по увеличению рабочих мест в 2017 году. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает УНН.
"Премьер-министр Владимир Гройсман: "Повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению количества и качества рабочих мест".
НБУ: "Общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)".
"Было бы здорово, если бы Верховная Рада приняла какое-то постановление и объяснила украинцам, кому из представителей власти можно верить, а кому нельзя", - отметил он.