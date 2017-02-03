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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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НБУ спрогнозував зростання золотовалютних резервів до 27,1 млрд дол. у 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національний банк України прогнозує збільшення міжнародних резервів до 27,1 млрд дол. США до кінця 2018 року за умови отримання запланованих траншів МВФ. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень, передає УНН.

НБУ спрогнозував зростання золотовалютних резервів до 27,1 млрд дол. у 2018 року

"Разом з профіцитом зведеного платіжного балансу отримання запланових траншів за программою EFF дасть змогу збільшити
міжнародні резерви станом на кінець 2018 року до 27,1 млрд дол. США", - йдеться у звіті.

У НБУ зауважили, що подальше накопичення резервів залишається важливим завданням для регулятора, зважаючи на високі обсяги зовнішніх платежів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Українські Національні Новини

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