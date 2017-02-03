НБУ спрогнозировал рост золотовалютных резервов до 27,1 млрд долл. в 2018 году

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение внеплановых траншей по программе EFF позволит увеличить

международные резервы на конец 2018 года до 27,1 млрд долл. США", - говорится в отчете.

В НБУ отметили, что дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для регулятора, учитывая высокие объемы внешних платежей.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.

Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.