НБУ спрогнозував уповільнення приросту ВВП у першому кварталі 2017 року

"У 2017 році українська економіка зросте на 1,9%, за оновленими попередніми прогнозами Національного банку. Зокрема, в I кварталі поточного року приріст економіки уповільниться попри сприятливу базу порівняння та наявність певного імпульсу зростання від попередніх періодів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у січні 2017 суттєво зросло будівництво та транспортні перевезення на тлі низької бази порівняння (на початку 2016 року значний негативний вплив на економічну активність мало запровадження РФ жорстких торговельно-транзитних обмежень щодо українських товарів та несприятливі погодні умови).

"Однак в подальшому розпочалося блокування транспортних сполучень на сході країни, що негативно позначилося на промисловій активності, у тому числі, у металургії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, НБУ пояснив зростання ВВП України у 2016 році на 2,3%.