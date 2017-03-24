НБУ спрогнозировал замедление прироста ВВП в первом квартале 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В первом квартале текущего года прирост экономики Украины замедлится несмотря на благоприятную базу сравнения и наличия определенного импульса роста от предыдущих периодов, в общем, по обновленным предварительным прогнозам Национального банка, в 2017 году украинская экономика вырастет на 1,9%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"В 2017 году украинская экономика вырастет на 1,9%, по обновленным предварительным прогнозам Национального банка. В частности, в I квартале текущего года прирост экономики замедлится несмотря на благоприятную базу сравнения и наличие определенного импульса роста от предыдущих периодов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в январе 2017 существенно возросло строительство и транспортные перевозки на фоне низкой базы сравнения (на начало 2016 года значительное негативное влияние на экономическую активность имело введение РФ жестких торгово-транзитных ограничений в отношении украинских товаров и неблагоприятные погодные условия).
"Однако в дальнейшем началось блокирование транспортных сообщений на востоке страны, что негативно сказалось на промышленной активности, в том числе, в металлургии", - говорится в сообщении.
Напомним, НБУ объяснил рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3%.