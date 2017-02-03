НБУ спрогнозувало інфляцію на 2017 році на рівні 9,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Україні у 2017 році очікується зростання інфляції на рівні 9,1%. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2017 року, передає УНН.
"Національний банк переглянув прогноз інфляції на 2017 рік у бік збільшення до 9,1% переважно як результат двократного
підвищення мінімальної заробітної плати", - йдеться у повідомленні.
У той же час, як зазначили у прес-службі регулятора, прогноз на 2018 рік залишився незмінним і може становити 6%.
Крім того, за даними НБУ, у 2017 році прискоряться базова інфляція - до 6,3% та інфляція сирих продуктів до 7%.
Як зазначається у звіті, це буде зумовлено подальшим відновленням внутрішнього попиту, у тому числі, через підвищення мінімальної заробітної плати та вичерпанням дії факторів пропозиції сирих продовольчих товарів, які стримували зростання цін у 2016 році.
Нагадаємо, НБУ планує досягти інфляції у 5% до 2020 року.