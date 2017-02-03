НБУ спрогнозировал инфляцию на 2017 году на уровне 9,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украине в 2017 году ожидается рост инфляции на уровне 9,1%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2017 года, передает УНН.
"Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год в сторону увеличения до 9,1% в основном как результат двукратного повышения минимальной заработной платы ", - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в пресс-службе регулятора, прогноз на 2018 год остался неизменным и может составлять 6%.
Кроме того, по данным НБУ, в 2017 году ускорятся базовая инфляция - до 6,3% и инфляция сырых продуктов до 7%.
Как отмечается в отчете, это будет обусловлено дальнейшим восстановлением внутреннего спроса, в том числе, из-за повышения минимальной заработной платы и исчерпанием действия факторов предложения сырых продовольственных товаров, которые сдерживали рост цен в 2016 году.
Напомним, НБУ планирует достичь инфляции в 5% к 2020 году .