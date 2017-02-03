НБУ спргнозував держборг на рівні 82% ВВП у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національний банк України спрогнозував рівень державного та гарантованого державою боргу у 2017 році на рівні 82%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень, передає УНН.
"За умов реалізації такої фіскальної політики державний та гарантований державою борг у 2017 році залишиться на рівні
близько 82% ВВП, а у 2018 році знизиться до 80% ВВП", - йдеться у звіті.
Зокрема, як пояснили в НБУ, після капіталізації державою ПриватБанку наприкінці 2016 року квазіфіскальні ризики суттєво знизилися. За інформацією регулятора, на прогнозному періоді квазіфіскальні потреби з боку банківського сектору та ФГВФО будуть незначними, а НАК “Нафтогаз” не потребуватиме підтримки з бюджету у зв’язку з приведенням тарифів ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів.
Крім того, регулятор розраховує, що уряд продовжить, в умовах суттєвого навантаження бюджету з обслуговування
державного боргу (4% ВВП), дотримуватися первинного профіциту зведеного бюджету (не менше 1% від ВВП). До того ж, зростання як податкових, так і неподаткових доходів зведеного бюджету в 2017 році значно перевищить загальний рівень інфляції.