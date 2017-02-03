НБУ прогнозирует госдолг на уровне 82% ВВП в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует уровень государственного и гарантированного государством долга в 2017 году на уровне 82%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.
"В условиях реализации такой фискальной политики государственный и гарантированный государством долг в 2017 году останется на уровне около 82% ВВП, а в 2018 году снизится до 80% ВВП", - говорится в отчете.
В частности, как пояснили в НБУ, после капитализации государством ПриватБанка в конце 2016 г. квазифискальные риски существенно снизились. По информации регулятора, в прогнозном периоде квазифискальные потребности со стороны банковского сектора и ФГВФЛ будут незначительными, а НАК "Нафтогаз" не будет нуждаться в поддержке из бюджета в связи с приведением тарифов ЖКХ к экономически обоснованным уровням.
Кроме того, регулятор рассчитывает, что правительство продолжит в условиях существенной нагрузки бюджета по обслуживанию государственного долга (4% ВВП) соблюдать первичный профицит сводного бюджета (не менее 1% от ВВП). К тому же, рост как налоговых, так и неналоговых доходов сводного бюджета в 2017 году значительно превысит общий уровень инфляции.