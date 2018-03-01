НБУ сподівається на отримання траншу МВФ у цьому році – Смолій

КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк України розраховує на отримання у цьому році чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, особливо після ухвалення у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд. Про це сьогодні сказав на прес-брифінгу перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.