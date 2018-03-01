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НБУ сподівається на отримання траншу МВФ у цьому році – Смолій

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк України розраховує на отримання у цьому році чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, особливо після ухвалення у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд. Про це сьогодні сказав на прес-брифінгу перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.

“Продовження співпраці з МВФ й отримання чергового траншу, безумовно, ми оптимістично дивимося на переговорний процес. Тим більше, що остання технічна місія, яка перебувала в Києві два тижні тому, підкреслила, що є певні зрушення в цьому процесі. І сьогодні Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про Антикорупційний суд. Це була одна з передумов отримання чергового траншу. Тому в нас не те що надія, а оптимістичні розрахунки на отримання цих коштів в цьому році залишаються”, — сказав він.

У свою чергу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб додав, що ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд у першому читанні є кроком у правильному напрямку у співпраці з МВФ.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко закликав ВР не зволікати з прийняттям в цілому закону про Антикорупційний суд.

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