НБУ надеется на получение транша МВФ в этом году - Смолий

"Продолжение сотрудничества с МВФ и получения очередного транша, безусловно, мы оптимистично смотрим на переговорный процесс. Тем более, что последняя техническая миссия, которая находилась в Киеве две недели назад, подчеркнула, что есть определенные сдвиги в этом процессе. И сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении закон об Антикоррупционном суде. Это была одна из предпосылок получения очередного транша. Поэтому у нас не то что надежда, а оптимистичные расчеты на получение этих средств в этом году остаются", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб добавил, что принятие законопроекта об Антикоррупционном суде в первом чтении является шагом в правильном направлении в сотрудничестве с МВФ.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал ВР не медлить с принятием в целом закон об Антикоррупционном суде.