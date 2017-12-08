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НБУ: співпраця із МВФ сприятиме розміщенню бондів на зовнішніх ринках

НБУ: співпраця із МВФ сприятиме розміщенню бондів на зовнішніх ринках

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Подальша співпраця з МВФ також сприятиме успішності майбутніх розміщень боргових цінних паперів України на зовнішніх ринках. На цьому наголосив заступник Голови національного банку України Олег Чурій під час спілкування з представниками бізнесу, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

Чурій підкреслив, що у 2017-2019 роках дефіцит поточного року залишиться на рівні 4 млрд дол.

Разом з тим він відзначив, що активність іноземних інвесторів на сьогодні все ще стримується високими корупційними та юридичними ризиками.

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Окремо під час свого виступу Чурій зупинився на важливості продовження Україною співпраці з МВФ та виконання своїх зобов’язань, адже у майбутньому на нас чекають значні за обсягом виплати за зовнішнім боргом. Окрім того, за його словами, подальша співпраця з МВФ також сприятиме успішності майбутніх розміщень боргових цінних паперів України на зовнішніх ринках.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна на сьогодні не планує залучення додаткових коштів від розміщення єврооблігацій на ринку суверенних запозичень. 

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