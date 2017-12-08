НБУ: сотрудничество с МВФ будет способствовать размещению бондов на внешних рынках

Чурий подчеркнул, что в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 млрд долл.

Вместе с тем он отметил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками.

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Отдельно во время своего выступления Чурий остановился на важности продолжения Украиной сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, ведь в будущем нас ждут значительные по объему выплаты по внешнему долгу. Кроме того, по его словам, дальнейшее сотрудничество с МВФ также будет способствовать успешности будущих размещений долговых ценных бумаг Украины на внешних рынках.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина на сегодня не планирует привлечения дополнительных средств от размещения еврооблигаций на рынке суверенных заимствований.