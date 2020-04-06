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НБУ сьогодні викупив у резерви 186 млн доларів

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національний банк України сьогодні викупив на міжбанківському валютному ринку 186 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook НБУ.

“Тиждень почали хвацько. Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн доларів США. Пропозиція валюти з боку бізнесу знову була суттєво вищою за попит. Тож ми мали змогу і надалі викуповувати надлишок у резерви, не протидіючи ринковому тренду”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, Національний банк України провів чергову операцію з обміну понад 240 млн готівкового долару на безготівковий для 11 банків.

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