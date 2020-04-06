НБУ сегодня выкупил в резервы 186 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальный банк Украины сегодня выкупил на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook НБУ.
“Неделю начали лихо. Сегодня купили на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов США. Предложение валюты со стороны бизнеса вновь имела существенно повышенный спрос. Поэтому мы имели возможность и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, а не противодействовать рыночному тренду”, — говорится в сообщении.
Как УНН сообщал ранее, Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену более 240 млн наличного доллара на безналичный для 11 банков.