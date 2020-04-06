НБУ сегодня выкупил в резервы 186 млн долларов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84989 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95264 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106290 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91749 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103500 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107686 просмотра
Актуальное
НБУ сегодня выкупил в резервы 186 млн долларов

НБУ сегодня выкупил в резервы 186 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальный банк Украины сегодня выкупил на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook НБУ.

“Неделю начали лихо. Сегодня купили на межбанковском валютном рынке 186 млн долларов США. Предложение валюты со стороны бизнеса вновь имела существенно повышенный спрос. Поэтому мы имели возможность и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, а не противодействовать рыночному тренду”, — говорится в сообщении.

Как УНН сообщал ранее, Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену более 240 млн наличного доллара на безналичный для 11 банков.

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