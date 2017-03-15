НБУ сьогодні оголосив про аукціон з купівлі 50 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Національний банк України сьогодні проведе аукціон з купівлі банком валюти із заявленим обсягом до 50 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Сьогодні, 15 березня 2017 року, оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 50 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, 10 березня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 12,2 млн доларів.