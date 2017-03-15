НБУ сегодня объявил об аукционе по покупке 50 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальный банк Украины сегодня проведет аукцион по покупке банком валюты с заявленным объемом до 50 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Сегодня, 15 марта 2017 года, объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 50 млн долл. США ", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, 10 марта во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 12,2 млн. долларов .