НБУ щотижня звітуватиме про обсяги купівлі та продажу валюти

З метою підвищення прозорості діяльності НБУ на міжбанківському валютному ринку регулятор щотижня публікуватиме результати валютних інтервенцій у формі RFQ.

"Валютні інтервенції у формі RFQ здійснюються з осені минулого року з метою оперативного реагування на зміни ситуації на валютному ринку шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку та укладення угод із банком, який запропонував найкращу ціну", - додали у НБУ.

Як зазначається на сайті регулятора, інтервенції у формі запиту найкращого курсу, або RFQ, є однією з чотирьох форм валютних інтервенцій, які зараз застосовує НБУ для досягнення трьох цілей, встановлених Стратегією валютних інтервенцій на 2016-2020 роки. А саме – для згладжування роботи валютного ринку, накопичення міжнародних резервів, а також підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики.

У цій валютній інтервенції НБУ можуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку.

Нагадаємо, НБУ вдосконалив операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зробивши їх більш прозорими.