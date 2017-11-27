НБУ щотижня звітуватиме про обсяги купівлі та продажу валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку 2017 року обсяг продажу Національним банком валюти через інтервенції у формі запиту найкращого курсу (RFQ) становить 154 млн дол. США, обсяг купівлі - 1039 млн дол. США. Водночас у період з 20 по 24 листопада включно загальний обсяг купівлі валюти Нацбанком через інтервенції у формі RFQ становив 30 млн дол. США, продажу - 20 млн дол. США. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.
З метою підвищення прозорості діяльності НБУ на міжбанківському валютному ринку регулятор щотижня публікуватиме результати валютних інтервенцій у формі RFQ.
"Валютні інтервенції у формі RFQ здійснюються з осені минулого року з метою оперативного реагування на зміни ситуації на валютному ринку шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку та укладення угод із банком, який запропонував найкращу ціну", - додали у НБУ.
Як зазначається на сайті регулятора, інтервенції у формі запиту найкращого курсу, або RFQ, є однією з чотирьох форм валютних інтервенцій, які зараз застосовує НБУ для досягнення трьох цілей, встановлених Стратегією валютних інтервенцій на 2016-2020 роки. А саме – для згладжування роботи валютного ринку, накопичення міжнародних резервів, а також підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики.
У цій валютній інтервенції НБУ можуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку.
Нагадаємо, НБУ вдосконалив операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зробивши їх більш прозорими.