НБУ будет еженедельно отчитываться об объемах покупки и продажи валюты

С целью повышения прозрачности деятельности НБУ на межбанковском валютном рынке регулятор будет еженедельно публиковать результаты валютных интервенций в форме RFQ.

"Валютные интервенции в форме RFQ осуществляются с осени прошлого года с целью оперативного реагирования на изменения ситуации на валютном рынке путем запроса по цене на покупку/продажу иностранной валюты у субъектов рынка и заключения сделок с банком, который предложил лучшую цену", - добавили в НБУ.

Как отмечается на сайте регулятора, интервенции в форме запроса лучшего курса, или RFQ, является одной из четырех форм валютных интервенций, которые сейчас применяет НБУ для достижения трех целей, установленных Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы. А именно - для сглаживания работы валютного рынка, накопления международных резервов, а также поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.

В этой валютной интервенции НБУ могут принимать участие 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Напомним, НБУ усовершенствовал операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода, сделав их более прозрачными.