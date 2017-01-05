НБУ розширив критерії відбору банків для участі у валютній інтервенції

Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 05 січня 2017 року № 1 “Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою”. Вони набувають чинності з 06 січня 2017 року.

За даними регулятора, досі відбір банків здійснювався за єдиним принципом, оприлюдненим на початку листопада 2016 року, — обсяг операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими учасниками міжбанківському валютному ринку та Національним банком. Кожного кварталу обиралися 20 банків, які мали найбільший обсяг таких операцій у попередньому кварталі. Перший перелік банків-учасників такої валютної інтервенції у IV кварталі 2016 року, обраних за цим прозорим принципом, було оприлюднено на початку листопада.

Відтепер у цій валютній інтервенції НБУ зможуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Цей загальний рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома критеріями: обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та Національним банком (питома вага місця в цьому рейтингу в обрахунку загального рейтоинга становить 50%), обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага місця в цьому рейтингу — 30%) nf обсяг активів банку (питома вага місця в цьому рейтингу — 20%).