НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютной интервенции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Национальный банк Украины усовершенствовал критерии отбора банков для участия в валютной интервенции Нацбанка по новой форме - запрос относительно наилучшего курса, введение которого предусмотрено Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 января 2017 г. №1 "О внесении изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой". Они вступают в силу с 6 января 2017 г.
По данным регулятора, до сих пор отбор банков осуществлялся по единому принципу, обнародованному в начале ноября 2016 года, - объем операций по покупке и продаже иностранной валюты с другими участниками межбанковского валютного рынка и Национальным банком. Каждый квартал избирались 20 банков, которые имели наибольший объем таких операций в предыдущем квартале. Первый перечень банков-участников такой валютной интервенции в IV квартале 2016 года, избранных по этому прозрачному принципу, обнародовали в начале ноября.
Теперь в этой валютной интервенции НБУ смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%), объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%), объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).