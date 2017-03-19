НБУ: російські банки ведуть перемовини стосовно їхнього продажу

“Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж. І ми, як регулятор банківського ринку, вважаємо, що це, мабуть, найкращий спосіб покинути ринок України”, — наголосила вона.

За словами К.Рожкової, в сьогоднішніх умовах про якийсь подальший розвиток цих банків на території України говорити не можна. На її погляд, продати банк є абсолютно цивілізованим кроком. При цьому, уточнила К.Рожкова, цей банк залишиться працювати, буде продовжувати кредитувати економіку, обслуговувати клієнтів.

Нагадаємо, на сьогодні в банках з державним російським капіталом, які працюють в Україні, зосереджено близько 21 млрд грн вкладів українських громадян.