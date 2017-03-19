НБУ: российские банки ведут переговоры относительно их продажи

"Мы абсолютно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. И мы, как регулятор банковского рынка, считаем, что это, пожалуй, лучший способ покинуть рынок Украины ", - подчеркнула она.

По словам К.Рожковой, в сегодняшних условиях о каком-то дальнейшем развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя. На ее взгляд, продать банк является абсолютно цивилизованным шагом. При этом, уточнила К.Рожкова, этот банк останется работать, будет продолжать кредитовать экономику, обслуживать клиентов.

Напомним, на сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан.