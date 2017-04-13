НБУ: репатріація дивідендів у 2017 році може скласти 100 млн дол. на місяць

"По минулому року виводу дивідендів – вивід склав, репатріація приблизно 100 млн дол. на місяць. Ми вважаємо, що такий темп, напевне, і збережеться цього разу", - сказав О.Чурій.

Як повідомляв УНН, прогноз інфляції на 2017 рік в Україні залишається на рівні 9,1% та 6,0% на 2018 рік, у 2019 році споживча інфляція знизиться до 5,0%.