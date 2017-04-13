НБУ: репатриация дивидендов в 2017 году может составить 100 млн долл. на месяц

"По прошлому году вывода дивидендов - вывод составил, репатриация примерно 100 млн долл. В месяц. Мы считаем, что такой темп, наверное, и сохранится на этот раз", - сказал О.Чурий.

Как сообщал УНН, прогноз инфляции на 2017 год в Украине остается на уровне 9,1% и 6,0% на 2018 год, в 2019 году потребительская инфляция снизится до 5,0%.