НБУ публікуватиме курс гривні щодо іноземних валют на дві години раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Починаючи з 27 грудня Національний банк України публікуватиме офіційний курс гривні щодо іноземних валют на дві години раніше - до 16:00. Про це повідомляє пресслужба НБУ на офіційному Twitter-акаунті, передає УНН.
"НБУ публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до усіх іноземних валют на дві години раніше - до 16.00, починаючи з 27 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що це зроблено задля більшої зручності бізнесу та громадян.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про плюси і мінуси зміцнення гривні.