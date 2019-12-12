НБУ будет публиковать курс гривны относительно иностранных валют на два часа раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Начиная с 27 декабря Национальный банк Украины буде публиковать официальный курс гривны относительно иностранных валют на два часа раньше - до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на официальном Twitter-аккаунте, передает УНН.
"НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам на два часа раньше - до 16.00, начиная с 27 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это сделано для большего удобства бизнеса и граждан.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о плюсах и минусах укрепления гривны.