НБУ продав на аукціоні 55,2 млн дол.

Всього на аукціон були подані заявки банків на покупку валюти обсягом 63,5 млн дол.за курсом від 26,6 гривні за долар до 27,05 гривні за долар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/дол.

НБУ продавав валюту за курсом від 26,9 гривні за долар до 27,05 гривні за долар, середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,97 гривні за долар.

Частка задоволених заявок за мінімальним курсом аукціону в загальному обсязі задоволених заявок становила 14,5%.