НБУ продал на аукционе 55,2 млн. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Национальный банк продал на аукционе 55,2 млн. долларов по курсу 26,97 гривны за доллар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме 63,5 млн. дол.за курсом от 26,6 гривны за доллар до 27,05 гривны за доллар.
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НБУ продавал валюту по курсу от 26,9 гривны за доллар до 27,05 гривны за доллар, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,97 гривны за доллар.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 14,5%.