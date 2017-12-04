НБУ продав на аукціоні 29,4 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Національний банк України продав 29,4 млн доларів під час аукціону з продажу банком валюти із заявленим обсягом до 100 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 43,6 млн дол., з яких НБУ продав 29,4 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс гривні за результатами аукціону становив 27,18 грн/дол., максимальний - 27,19 грн/дол. та середньозважений - 27,1808 грн/дол.
Як повідомляв УНН, у НБУ назвали причини коливання курсу гривні.