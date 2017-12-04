НБУ продал на аукционе 29,4 млн долларов

Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 43,6 млн долл., из которых НБУ продал 29,4 млн долл.

По данным НБУ, минимальный курс гривны по результатам аукциона составлял 27,18 грн/долл., максимальный - 27,19 грн/долл. и средневзвешенный - 27,1808 грн/долл.

Как сообщал УНН, в НБУ назвали причины колебания курса гривны.