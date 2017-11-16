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НБУ: припинення випуску дрібних монет дозволить економити в рік 91 млн грн

НБУ: припинення випуску дрібних монет дозволить економити в рік 91 млн грн

Київ • УНН

 • 18149 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Припинення карбування і транспортування монет більш малих номіналів дозволить економити Національному банку України в рік 91 млн грн. Про це сьогодні сказав під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

"Той механізм, який ми пропонуємо, заокруглення до 10 коп., припинення виготовлення і транспортування монет більш малих номіналів дозволить нам 91 млн грн в рік економити коштів", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переказ коштів з-за кордону у січні-вересні зменшився до 1,75 млрд дол.

В.Зайвенко уточнив, що за останні 4 роки НБУ витратив на карбування і транспортування розмінних монет в середньому 160 млн грн.

Він додав, що виготовлення монет дрібних номіналів на сьогодні перевищує у декілька разів їхню номінальну вартість.

Нагадаємо, НБУ запропонував припинити випуск монет номіналом 1-5 та 25 копійок.

Українські Національні Новини

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