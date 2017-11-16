НБУ: припинення випуску дрібних монет дозволить економити в рік 91 млн грн

"Той механізм, який ми пропонуємо, заокруглення до 10 коп., припинення виготовлення і транспортування монет більш малих номіналів дозволить нам 91 млн грн в рік економити коштів", - сказав він.

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В.Зайвенко уточнив, що за останні 4 роки НБУ витратив на карбування і транспортування розмінних монет в середньому 160 млн грн.

Він додав, що виготовлення монет дрібних номіналів на сьогодні перевищує у декілька разів їхню номінальну вартість.

Нагадаємо, НБУ запропонував припинити випуск монет номіналом 1-5 та 25 копійок.