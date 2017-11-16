НБУ: прекращение выпуска мелких монет позволит экономить в год 91 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прекращение чеканки и транспортировки монет более малых номиналов позволит экономить Национальному банку Украины в год 91 млн грн. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.
"Тот механизм, который мы предлагаем, закругление до 10 коп., прекращение производства и транспортировки монет более малых номиналов позволит нам 91 млн грн в год экономить средств", - сказал он.
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В.Зайвенко уточнил, что за последние 4 года НБУ потратил на чеканку и транспортировку разменных монет в среднем 160 млн грн.
Он добавил, что изготовление монет мелких номиналов на сегодня превышает в несколько раз их номинальную стоимость.
Напомним, НБУ предложил прекратить выпуск монет номиналом 1-5 и 25 копеек.