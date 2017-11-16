НБУ: прекращение выпуска мелких монет позволит экономить в год 91 млн грн

"Тот механизм, который мы предлагаем, закругление до 10 коп., прекращение производства и транспортировки монет более малых номиналов позволит нам 91 млн грн в год экономить средств", - сказал он.

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В.Зайвенко уточнил, что за последние 4 года НБУ потратил на чеканку и транспортировку разменных монет в среднем 160 млн грн.

Он добавил, что изготовление монет мелких номиналов на сегодня превышает в несколько раз их номинальную стоимость.

Напомним, НБУ предложил прекратить выпуск монет номиналом 1-5 и 25 копеек.