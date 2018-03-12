НБУ придбав на аукціоні близько 60 млн доларів

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Національний банк України купив на аукціоні 59,3 млн доларів. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з купівлі валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.

Так, зокрема, НБУ 12 березня провів аукціон з купівлі валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 100 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 30 учасників ринку на загальну суму в 61 млн доларів за курсом від 25,93 гривень за долар до 25,97 грн за долар.

НБУ задовольнив 27 заявок учасників аукціону, купивши 59,3 млн доларів.

Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 25,94 гривні за долар.

Нагадаємо, станом на 12 березня долар в обмінниках коштує 26,3 грн/долар, що майже на 12 копійок менше або на 0,5%, ніж попереднього дня, а євро відучора подешевшав на 33 копійки або на 1% до 32,6 грн/євро.

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