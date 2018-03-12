НБУ приобрел на аукционе около 60 млн долларов

Так, в частности, НБУ 12 марта провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 30 участников рынка на общую сумму в 61 млн долларов по курсу от 25,93 гривен за доллар до 25,97 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 27 заявок участников аукциона, купив 59,3 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 25,94 гривны за доллар.

Напомним, по состоянию на 12 марта доллар в обменниках стоит 26,3 грн/доллар, что почти на 12 копеек меньше или на 0,5%, чем в предыдущий день, а евро со вчерашнего дня подешевел на 33 копейки или на 1% до 32,6 грн/евро.