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НБУ пояснив зростання ВВП України у 2016 році на 2,3%

НБУ пояснив зростання ВВП України у 2016 році на 2,3%

Київ • УНН

 • 13296 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Темпи економічного зростання на 2,3% у 2016 році перевищили очікування Національного банку у 1,8%, різниця пояснюється кращими показниками сільського господарства та інвестиційної активності. Про це йдеться у коментарі НБУ, передає УНН.

"У 2016 році українська економіка зросла на 2,3% р/р, у тому числі в IV кварталі 2016 року зростання реального ВВП прискорилося до 4,8% р/р. Такі темпи економічного зростання перевищили очікування Національного банку (3,3% в IV кварталі та 1,8% у цілому в 2016 році, згідно з оцінками, опублікованими в Інфляційному звіті за січень 2017 року). Різниця пояснюється кращими, ніж очікувалося, показниками сільського господарства та інвестиційної активності", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в IV кварталі 2016 року рушієм прискорення економічного зростання передбачувано стало сільське господарство.

Разом з тим зазначається, що динаміка внутрішнього споживання в IV кварталі погіршилася. "Відновилося падіння споживання сектору загальнодержавного управління (на 2,2% р/р), що може пояснюватися уповільненням зростання поточних видатків зведеного бюджету, зокрема в умовах їх більш рівномірного розподілу протягом 2016 року порівняно з 2015 роком. Зростання приватного споживання сповільнилося (до 0,9% р/р, у сезонно скоригованому вимірі приватне споживання знизилося на 2,6% порівняно з попереднім кварталом) в умовах подорожчання послуг ЖКГ. Попри те, що сповільнення було очікуваним, динаміка приватного споживання була гіршою, ніж прогнозувалося", - йдеться у повідомленні.

"Загалом за підсумками 2016 року наші оцінки підтвердилися – саме інвестиції були рушієм відновлення економічного зростання", - вказали у НБУ.

Також зазначається, що у IV кварталі поліпшилися також показники промисловості і істотно покращилися показники сектору послуг.

Нагадаємо, ВВП України збільшився на 2,3% у 2016 році.

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