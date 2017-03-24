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НБУ объяснил рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3%

НБУ объяснил рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3%

Киев  •  УНН

 • 13295 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Темпы экономического роста на 2,3% в 2016 году превысили ожидания Национального банка в 1,8%, разница объясняется лучшими показателями сельского хозяйства и инвестиционной активности. Об этом говорится в комментарии НБУ, передает УНН.

"В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3% г / г, в том числе в IV квартале 2016 года рост реального ВВП ускорился до 4,8% г / г. Такие темпы экономического роста превысили ожидания Национального банка (3,3% в IV квартале и 1,8% в целом в 2016 году, согласно оценкам, опубликованным в Инфляционном отчете за январь 2017 года). Разница объясняется лучшими, чем ожидалось, показателями сельского хозяйства и инвестиционной активности ", - говорится в сообщении.

Указано, что в IV квартале 2016 года двигателем ускорения экономического роста предсказуемо стало сельское хозяйство.

Вместе с тем отмечается, что динамика внутреннего потребления в IV квартале ухудшилась. "Возобновилось падение потребления сектора общегосударственного управления (на 2,2% г / г), что может объясняться замедлением роста текущих расходов сводного бюджета, в частности в условиях их более равномерного распределения в течение 2016 года по сравнению с 2015 годом. Рост частного потребления замедлился (до 0 9% г / г, в сезонно скорректированном выражении частное потребление снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом) в условиях подорожания услуг ЖКХ. Несмотря на то, что замедление было ожидаемым, динамика частного потребления была хуже, чем прогнозировалась ", - говорится в сообщении.

"В целом по итогам 2016 года наши оценки подтвердились - именно инвестиции были двигателем восстановления экономического роста", - указали в НБУ.

Также отмечается, что в IV квартале улучшились также показатели промышленности и существенно улучшились показатели сектора услуг.

Напомним, ВВП Украины увеличился на 2,3% в 2016 году .

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