НБУ попередив українців про компанію, яка незаконно залучає депозити під захмарні відсотки

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 3638 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 93686 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 158521 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 100352 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 335687 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170495 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142883 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195572 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123912 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107998 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130579 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 40506 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 150721 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30865 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 75263 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 3656 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76067 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 93692 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 158530 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18558 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20453 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31390 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41011 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131067 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

НБУ попередив українців про компанію, яка незаконно залучає депозити під захмарні відсотки

Київ • УНН

 • 10494 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Національний банк звернувся до правоохоронців із проханням розслідувати “фінансову” діяльність ТОВ “Роялстендард”, яка незаконно пропонує українцям зависокі відсотки по депозитах, хоча не має статусу фінансової установи, а отже не може залучати депозити чи видавати кредити, передає УНН з посиланням на НБУ.

НБУ попередив українців про компанію, яка незаконно залучає депозити під захмарні відсотки

“Національний банк звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати „фінансову“ діяльність ТОВ „Роялстендард“”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у НБУ, компанія Royal Standard (ТОВ “Роялстендард”), яка пропонує розмістити в себе “депозити” на неринкових умовах — під 24-33% річних у гривнях та 18-22% річних у USD — не має жодної ліцензії НБУ.

Нацбанк взагалі не видає ліцензій на залучення депозитів, чи кредитування структурам, які не мають статусу банку. При цьому, ця компанія не отримувала таких ліцензій і у інших регуляторів фінансового сектору — Нацкомфінпослуг та НКЦПФР.

“Більш того, у ТОВ „Роялстендард“ взагалі не має статусу фінансової установи. Тобто компанія за законом не може залучати депозити чи видавати кредити”, — наголосили у Нацбанку.

За даними регулятора, довірливим вкладникам в цій компанії обіцяють проценти, набагато вищі за банківські. Гроші пропонують вносити готівкою в офісі, або перераховувати на їх банківський рахунок. Проценти обіцяють виплачувати на банківську картку, реквізити якої зазначаються в договорі.

У якості гарантії такого “депозиту” вкладникам у договорі пропонується отримати право на рухоме/нерухоме майно, вартість якого “вдвічі” більша за вартість депозиту. Людям пояснюють, що окрім прийому депозитів компанія також надає кредити під заставу майна — саме права на це майно і передаються вкладникам в якості гарантії вкладу.

“Ринкова вартість та взагалі наявність такого майна викликає сумніви”, — зауважили у центробанку.

Регулятор закликав громадян прискіпливо та уважно ставитися до будь-яких організацій, які пропонують розмістити в себе вклади чи готові кредитувати.

“Потрібно перевіряти їх офіційну реєстрацію, ліцензії та умови запропонованих угод. Адже надання послуг з кредитування та залучення вкладів в Україні підлягає обов’язковому ліцензуванню ”, - уточнив НБУ.

Нагадаємо, шахрай за підробними документа продав квартиру киянки за 3,7 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59