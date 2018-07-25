НБУ предупредил украинцев о компании, которая незаконно привлекает депозиты под заоблачные проценты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальный банк обратился к правоохранителям с просьбой расследовать “финансовую” деятельность ООО “Роялстендард”, которая незаконно предлагает украинцам высокие проценты по депозитам, хотя не имеет статуса финансового учреждения, а следовательно, не может привлекать депозиты выдавать кредиты, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Национальный банк обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать “финансовую” деятельность ООО “Роялстендард”, — говорится в сообщении.
Как пояснили в НБУ, компания Royal Standard (ООО “Роялстендард”), которая предлагает разместить у себя “депозиты” на нерыночных условиях — под 24-33% годовых в гривне и 18-22% годовых в USD — нет имеет никакой лицензии НБУ.
Нацбанк вообще не выдает лицензий на привлечение депозитов, или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. При этом, компания не получала таких лицензий и у других регуляторов финансового сектора — Нацкомфинуслуг и НКЦБФР.
“Более того, ООО „Роялстендард“ вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты”, — отметили в Нацбанке.
По данным регулятора, доверчивым вкладчикам в этой компании обещают проценты, гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре.
В качестве гарантии такого “депозита” вкладчикам в договоре предлагается получить право на движимое/недвижимое имущество, стоимость которого “вдвое” больше стоимости депозита. Людям объясняют, что кроме приема депозитов компания также предоставляет кредиты под залог имущества — именно права на это имущество и передаются вкладчикам в качестве гарантии вклада.
“Рыночная стоимость и вообще наличие такого имущества вызывает сомнения”, — отметили в Центробанке.
Регулятор призвал граждан внимательно и относиться к любым организациям, которые предлагают разместить у себя вклады и готовы кредитовать.
“Нужно проверять их официальную регистрацию, лицензии и условия предлагаемых сделок. Ведь предоставление услуг по кредитованию и привлечению вкладов в Украине подлежит обязательному лицензированию”, — уточнил НБУ.
Напомним, мошенник по поддельным документа продал квартиру киевлянки за 3,7 млн грн.