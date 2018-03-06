НБУ пом’якшив вимоги до кредитних посередників банків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Нацбанк пом’якшив вимоги до кредитних посередників банків, передає УНН з посиланням на повідомленні НБУ.
“Національний банк України пом’якшив вимоги до кредитних посередників банків”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, регулятор:
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- скасував вимоги щодо розміщення на веб-сторінці банку фотографій працівників кредитного посередника, а також реквізитів кожного посередницького договору;
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- зменшив вимоги до працівників кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів (залишаються вимоги лише щодо їх ділової репутації та рівня знань у сфері споживчого кредитування);
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- передбачив можливість пред’явлення у різні банки однієї довідки уповноваженого органу про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що видається фізичній особі;
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- надав можливість банку не здійснювати перевірку/контроль за дотриманням фізичними особами — працівниками кредитного посередника встановлених вимог за умови, що цим кредитним посередником є інший банк/юридична особа, які забезпечують такий контроль;
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- установив вимогу щодо виключення кредитного посередника з переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг у разі нездійснення відповідної діяльності протягом року з дати включення до переліку (замість вимоги про розірвання банком посередницького договору).
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Окрім того, були унесені зміни до Положення про надання банками Національному банку інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників. Зокрема, щодо необхідності інформування про види діяльності, які здійснюватимуться певним кредитним посередником у сфері споживчого кредитування в інтересах банка-кредитодавця.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 5 березня 2018 року, яка набирає чинності 7 березня 2018 року.
Після цього банкам необхідно буде надати НБУ інформацію про посередницькі договори з урахуванням внесених цим документом змін. Банки мають надати вказану інформацію у 30-денний строк із дня доведення НБУ до їх відома змін до технічних умов ведення переліку та до програмного забезпечення для автоматизованого ведення переліку.
Нагадаємо, Нацбанк розширив можливості іноземних інвесторів та українського бізнесу.