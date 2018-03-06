НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Нацбанк смягчил требования к кредитным посредникам банков, передает УНН со ссылкой на сообщении НБУ.
“Национальный банк Украины смягчил требования к кредитным посредникам банков”, — говорится в сообщении.
В частности, регулятор:
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- отменил требование относительно размещения на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора;
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- уменьшил требования к работникам кредитных посредников, осуществляющих обслуживание потребителей (остаются требования только по их деловой репутации и уровню знаний в сфере потребительского кредитования);
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- предусмотрел возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), которая выдается физическому лицу;
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- предоставил возможность банку не осуществлять проверку / контроль за соблюдением физическими лицами — работниками кредитного посредника установленных требований при условии, что этим кредитным посредником является другой банк / юридическое лицо, которые обеспечивают такой контроль;
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- установил требование об исключении кредитного посредника из перечня кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).
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Кроме того, были внесены изменения в Положение о предоставлении банками Национальному банку информации о заключенных договорах в сфере потребительского кредитования и ведения перечня кредитных посредников. В частности, о необходимости информирования о видах деятельности, которые будут осуществляться определенным кредитным посредником в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 5 марта 2018 года, которое вступает в силу 7 марта 2018 года.
После этого банкам необходимо будет предоставить НБУ информацию о посреднических договорах с учетом внесенных этим документом изменений. Банки должны предоставить указанную информацию в 30-дневный срок со дня уведомления НБУ их об изменениях к техническим условиям ведения перечня и программного обеспечения для автоматизированного ведения перечня.
Напомним, Нацбанк расширил возможности иностранных инвесторов и украинского бизнеса.