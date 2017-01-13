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НБУ планує продати 100 млн дол. для стабілізації гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня Національний банк України проведе аукціон з продажу валюти для стабілізації курсу гривні. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

“Сьогодні, 13 січня, з цією ж метою (стабілізації курсу грвині) Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону — до 100 млн. дол. США”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з початку 2017 року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 14.6 млн. дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Нагадаємо, 10 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 51 млн дол., — 89% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку.

Українські Національні Новини

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