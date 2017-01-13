НБУ планирует продать 100 млн долл. для стабилизации гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже валюты для стабилизации курса гривны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.
"Сегодня, 13 января, с этой же целью (стабилизации курса гривны) Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с начала 2017 г. Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 14,6 млн долл. США, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.
Напомним, 10 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 51 млн долл., - 89% общего объема поданных заявок субъектами рынка.