НБУ планує пом'якшити обмеження на купівлю валюти для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національний банк України найближчим часом пом’якшить обмеження на купівлю валюти для населення. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Після отримання траншу, цього четвертого траншу в розмірі 1 млрд дол., наші резерви складуть 16,1 млрд дол.”, — сказав О.Чурій.
Він додав, що з початку роботи з МВФ золотовалютні резерви України зросли в три рази.
Він зазначив, що з початку 2015 року Україна вже отримала від МВФ 7,5 млрд дол.
О.Чурій зазначив, що співпраця з МВФ дозволить НБУ проводити “активну політику валютної лібералізації, зняття тих обмежень, які ми ввели на початку кризи”.
Він нагадав, що Нацбанк збирається пом’якшити вимоги обов’язкового продажу валютних надходжень експортерів і можливості населення купівлі валюти.
“Ці пом’якшення будуть прийняті в найближчий час”, — сказав О.Чурій.
Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує надходження четвертого траншу МВФ на свої рахунки найближчими днями.