НБУ планирует смягчить ограничения на покупку валюты для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины в ближайшее время смягчит ограничения на покупку валюты для населения. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег чури, передает корреспондент УНН.
“После получения транша, этого четвертого транша в размере 1 млрд долл., наши резервы составят 16,1 млрд долл.”, — сказал О.Чурий.
Он добавил, что с начала работы с МВФ золотовалютные резервы Украины выросли в три раза.
Он отметил, что с начала 2015 года Украина уже получила от МВФ 7,5 млрд долл.
О.Чурий отметил, что сотрудничество с МВФ позволит НБУ проводить “активную политику валютной либерализации, снятия тех ограничений, которые мы ввели в начале кризиса”.
Он напомнил, что Нацбанк собирается смягчить требования обязательной продажи валютных поступлений экспортеров и возможности населения покупке валюты.
“Эти смягчения будут приняты в ближайшее время”, — сказал О.Чурий.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает поступления четвертого транша МВФ на свои счета в ближайшие дни.