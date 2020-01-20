НБУ отримав повноваження на захист прав споживачів фінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Національний банк України сьогодні отримав повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг після вступу в дію відповідного закону. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook НБУ.
"Сьогодні Національний банк отримує повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг, адже сьогодні вступає в дію відповідний закон. НБУ влітку минулого року створив профільний підрозділ, який опікуватиметься захистом прав споживачів фінпослуг. Щомісяця фахівці підрозділу опрацьовували близько 900 звернень споживачів фінансових послуг – громадян та бізнесу. Усього НБУ отримав близько 4 тисяч звернень споживачів після 15 серпня, коли новий підрозділ почав їх опрацьовувати", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Нацбанку, 64% звернень стосуються 53 банків. Найбільша кількість стосується трьох банків. Споживачі скаржаться зокрема на те, що банки не розкривають повну вартість кредиту, самовільно списують кошти із зарплати чи інших нарахувань у погашення боргу, списують проценти за рахунок збільшення кредитного ліміту з процентами за більшою ставкою тощо.
"НБУ після ухвалення закону про захист прав споживачів фінансових послуг почав розробляти нові вимоги до банків. Нові вимоги дозволять регулятору якісніше реагувати на звернення споживачів та вирішувати спірні питання", - йдеться у повідомленні.
Так, НБУ вже ухвалив вимоги, відповідно до яких банки повинні будуть змінити інформацію про свої послуги на вебсайтах. Цих вимог банки повинні будуть дотриматися з початку березня. НБУ дав фінустановам час для адаптації.
"З початку червня 2020 року на вебсайтах банків мають з’явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги. Також у червні має змінитися реклама банків, вона повинна буде містити істотні характеристики послуги - інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому зміни щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.