НБУ получил полномочия на защиту прав потребителей финуслуг

"Сегодня Национальный банк получает полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг, ведь сегодня вступает в действие соответствующий закон. НБУ летом прошлого года создал профильное подразделение, который будет заниматься защитой прав потребителей финуслуг. Ежемесячно специалисты подразделения обрабатывали около 900 обращений потребителей финансовых услуг - граждан и бизнеса. Всего НБУ получил около 4 тысяч обращений потребителей после 15 августа, когда новое подразделение начало их обрабатывать", - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, 64% обращений касаются 53 банков. Наибольшее количество касается трех банков. Потребители жалуются в частности на то, что банки не раскрывают полную стоимость кредита, самовольно списывают средства по зарплате или иных начислений в погашение долга, списывают проценты за счет увеличения кредитного лимита с процентами по большей ставке и тому подобное.

"НБУ после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг начал разрабатывать новые требования к банкам. Новые требования позволят регулятору качественнее реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы", - говорится в сообщении.

Так, НБУ уже принял требования, согласно которым банки должны будут изменить информацию о своих услугах на сайтах. Эти требования банки должны будут соблюдать с начала марта. НБУ дал банкам время для адаптации.

"С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги. Также в июне должна измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги - информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, риски" , - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла в целом изменения по защите прав потребителей финансовых услуг.